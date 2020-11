Umfrage zum Radfahren : Wie fahrradfreundlich ist Brüggen?

Brüggen Bürgermeister Frank Gellen ermutigt alle Brüggener, bis Ende November am ADFC-Fahrradklima-Test 2020 teilzunehmen.

Bürgermeister Frank Gellen bittet die Bürger, zahlreich teilzunehmen. Bei der Umfrage werden 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt – beispielsweise: Wie kommt das Radwegenetz der Kommune bei den Bürgern an? Was läuft schon gut – was nicht? Macht Radfahren in Brüggen Spaß oder Stress? Werden die Radwege von Falschparkern freigehalten und fühlt sich das Radfahren insgesamt sicher an? Die Befragung erfolgt vorrangig über einen Online-Fragebogen für Internet- oder Smartphone-Nutzer unter https://fahrradklima-test.adfc.de. Wer keinen Online-Zugriff hat, kann den Fragebogen bei der Burggemeinde manuell ausfüllen und abgeben oder direkt an den ADFC senden.