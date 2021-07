Räuberische Erpressung in Viersen : Angestellte in Geschäft mit Messer bedroht

Süchteln Die Polizei fahndete nach dem Täter und konnte einen Verdächtigen Mann festnehmen. Der Süchtelner soll die Tat gestanden haben.

Einsatzkräfte der Polizei haben am Mittwoch in Süchteln einen Mann festgenommen, der zuvor in einem Geschäft an der Düsseldorfer Straße eine Kassiererin mit einem Messer bedroht haben soll. Wie eine Polizei-Sprecherin am Donnerstag berichtete, soll der Süchtelner um kurz vor 16 Uhr in dem Geschäft gewesen sein und vorgetäuscht haben, eine Dienstleistung bezahlen zu wollen. Als die 36-jährige Angestellte die Kasse öffnete, sei sie von dem vermeintlichen Kunden unter Vorhalt eines Messers gezwungen worden, Geld aus der Kasse auszuhändigen. Wie die Sprecherin weiter mitteilte, flüchtete der Mann mit der Beute.