Erneut Raub in Gladbacher Innenstadt : Jugendgruppe bedroht 16-Jährigen mit Messer

Erneut Raub in Gladbacher Innenstadt

Mönchengladbach Die Serie reißt nicht ab: Schon wieder haben Jugendliche in der Gladbacher Innenstadt Geld geraubt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Mittwochabend einen 16- und einen 17-Jährigen im Bereich Alter Markt ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, drohte einer der Täter dabei mit einem Messer.

Der 16- und der 17-Jährige hielten sich gemeinsam mit einem Freund gegen 19 Uhr an der Bushaltestelle Alter Markt auf, als sich circa sechs männliche Jugendliche näherten. Ein Mitglied der Gruppe verlangte Geld von dem 16-Jährigen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte er dabei ein Messer, das sich in seiner Bauchtasche befand. Als der 16-Jährige daraufhin flüchtete, wendete er sich dem 17-Jährigen zu und verlangte wieder Geld. Die anderen Gruppenmitglieder umstellten ihn gleichzeitig. Aus Angst holte der 17-Jährige sein Portemonnaie aus der Hosentasche. Der Jugendliche mit dem Messer entriss ihm die Börse und stahl das Geld daraus. Anschließend gab er das Portemonnaie zurück, und die Gruppe entfernte sich in Richtung Münster.