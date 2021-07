Dauerregen im Kreis Viersen : Glimpflich davongekommen

In Schwalmtal an der Lüttelforster Mühle hinderten die Einsatzkräfte durch einen Wall die Schwalm daran, ihr Bett zu verlassen. Die Sandsäcke bekamen sie aus Viersen geliefert. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Tief Bernd und seine Wassermassen haben auch im Kreis Viersen zu Überflutungen geführt – aber im Vergleich zu den Katastrophengebieten haben die Menschen Glück gehabt. Feuerwehr und DRK halfen auswärts.

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Keine Toten, keine Verletzten – im Vergleich zu den Katastrophenregionen in Nordrhein-Westfalen war die Lage im Kreis Viersen nach dem Dauerregen weitgehend überschaubar. „Bei der Leitstelle gingen seit Regenbeginn rund 30 Notrufe ein“, berichtete eine Sprecherin des Kreises am Donnerstag. Schwerpunkte des Unwetters waren Viersen und Schwalmtal.

In Viersen wurde unter anderem ein Reiterhof an der Heimerstraße vor den Wassermassen geschützt. „Dazu stapelte die Feuerwehr Sandsäcke um den Hof“, berichtete Stadt-Sprecher Frank Schliffke. Mitarbeiter des Viersener Bauhofs hatten die Säcke mit Sand gefüllt. An der Chemiestraße in Viersen-Dülken stand ein Keller auf rund 1000 Quadratmeter rund 15 Zentimeter hoch unter Wasser. Der Löschzug Dülken pumpte das Wasser ab. Die Niers hatte Hochwasser, verließ in Süchteln ihr Bett. Die Niersauen wurden überflutet; die Stadt Viersen sperrte die Wege ab. Überflutet wurde die Kanustation von Hammans Freizeit. „Wir können noch nicht pumpen, weil weiterhin Wasser nachdrückt“, erklärte Mitarbeiter Christian Weber. Die Station bleibt bis einschließlich Montag geschlossen.

Info Problem Grünschnitt Die Stadt Nettetal macht darauf aufmerksam, dass privater Grünschnitt nicht in Entwässerungsgräben entsorgt werden darf. „Durch das Laub kann das Wasser nicht schnell genug versickern“, so ein Stadt-Sprecher. „Bei Starkregen breitet sich das Wasser unkontrolliert über die angrenzenden Flächen aus.“

In Schwalmtal drohte an der Lüttelforster Mühle die Schwalm über die Ufer zu treten. Dort schütteten die Einsatzkräfte einen Erdwall auf, um die Schwalm im Flussbett zu halten. Überschwemmungen gab es unter anderem in Leloh, Lüttelforst, Fischeln und in der Rösler-Siedlung. Dort pumpten die Einsatzkräfte Wasser aus einem Graben ab, um tieferliegende Wohnhäuser zu sichern. Mit einem Radlader wurden am Donnerstag überflutete Straßen gesäubert und von Unrat befreit.

In Viersen sicherte die Feuerwehr einen Reiterhof mit Sandsäcken vor dem nahenden Wasser. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brenzlig war die Lage in Willich, wo am Mittwochabend ein Regenrückhaltebecken überzulaufen drohte. Die Stadt forderte Hilfe vom Land an – Einsatzkräfte aus Oberhausen pumpten das Becken mit einer Hochleistungspumpe so leer, dass es wieder Wasser aufnehmen konnte.

Da die Lage im Kreis Viersen verhältnismäßig entspannt war, andere Regionen aber Hilfe benötigten, setzte die Bezirksregierung Düsseldorf die Wehren aus dem Kreis für einen Hilfseinsatz im Kreis Mettmann in Dienst. Aus Viersen machten sich zwei Löschfahrzeuge und ein Wechselladerfahrzeug mit Sandsäcken auf den Weg. „Besetzt waren die Fahrzeuge mit insgesamt 20 Wehrleuten aus dem Löschzug Süchteln, den Löschgruppen Hoser und Helenabrunn des Löschzugs Viersen und von der hauptamtlichen Wache“, berichtete der Stadtsprecher. Auch die Freiwillige Feuerwehr Schwalmtal rückte zum gemeinsamen Hilfseinsatz der Wehren aus dem Kreis Viersen, der Stadt Mönchengladbach und der Stadt Krefeld nach Erkrath aus. Um 14.30 Uhr ging es zunächst zur Hauptfeuerwache Krefeld. Dort sammelten sich die Kräfte der Feuerwehrbereitschaft 3. Von Krefeld aus fuhren die Wehrleute dann in den Kreis Mettmann. Am Donnerstagmorgen um 4.30 Uhr war der Hilfseinsatz beendet. „Die Einsatzkräfte wurden in Erkrath überwiegend zur Personenrettung mit Booten eingesetzt“, berichtete Christoph Manten von der Krefelder Feuerwehr. Dort war die Düssel über die Ufer getreten. „Die Menschen konnten ihre Wohnungen nicht mehr eigenständig verlassen, da die Straßen überflutet waren“, so Manten. Im Lauf des Abends brachte das Viersener Wechselladerfahrzeug Sandsäcke nach Erkrath. Die Säcke wurden dort zu einem Damm verbaut. Befüllt wurden die Säcke in einer kräftezehrenden Aktion von Hand. Gegen 4.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte aus dem Kreis Viersen von anderen überörtlichen Helfern abgelöst. Am Donnerstagnachmittag brachen erneut 150 Einsatzkräfte aus dem Kreis Viersen, Mönchengladbach und Krefeld zur Hilfe in den Kreis Mettmann auf.