Immobilien in Viersen : Start-up zieht in ehemaliges Bank-Gebäude

Christian van Hoff ist mit seinem Start-up von der Hochstraße an die Tönisvorster Straße gezogen, in die ehemalige Deutsche Bank. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Süchteln Rund vier Jahre lang stand das Gebäude mitten im Süchtelner Ortskern leer. Nach der Kernsanierung gibt es nun neue Mieter für die Gewerbeeinheiten.

Das alte Gebäude an der Tönisvorster Straße in Süchteln, in dem ehemals die Deutsche Bank angesiedelt war – und das rund vier Jahre lang leer stand – ist kernsaniert und neu bezogen worden. Während der obere Teil des Gebäudekomplexes aus sechs Wohnungen mit ein bis zwei Zimmern besteht, gibt es in der ehemaligen Deutschen Bank im unteren Gebäudeteil sechs Gewerbeeinheiten, aus denen nun für die neuen Mieter zwei Einheiten gemacht wurden.