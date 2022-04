Überfall in Langenfeld : Räuber bedroht Tankstellen-Mitarbeiterin mit Schusswaffe

Langenfeld Am Samstagabend ist eine Tankstelle in Langenfeld überfallen worden. Der Räuber bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Waffe und konnte mit seiner Beute fliehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Raubüberfall passierte gegen 21.15 Uhr in der Tankstelle an der Düsseldorfer Straße 42 in Langenfeld, wie die Polizei mitteilte. Demnach betrat der bislang unbekannte Täter die Tankstelle und bedrohte die Angestellte direkt mit einer Pistole, die er in der linken Hand hielt. Er forderte von ihr Geld aus der Kasse. Mit der Beute flüchtete der Räuber auf direktem Weg nach draußen.