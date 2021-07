Veröffentlichung in Viersen : Euregia mit Reihe über Frauen aus der Region

Viersen Der erste Band ist jetzt gratis erhältlich. Darin geht es unter anderem um eine Ärztin, eine Biologin und eine Bildhauerin.

Der Geschichtsverein Euregia-Frauenwege zwischen Rhein und Maas bringt eine Schriftenreihe mit dem Titel „Auf den Spuren bemerkenswerter Frauen“ heraus. Wie der Verein mitteilt, handelt der erste Band „von Schola Kreuzer, der ersten praktischen Ärztin in Viersen, über Theresa Bock, die bahnbrechend in den Sozialwissenschaften wirkte, bis zur Bildhauerin Christiane Horn, die in ihrem kurzen Leben wunderbare, lebensnahe Skulpturen schuf.“ Eindrücklich seien auch die Biografien der Biologin und Mitbegründerin der Sequoiafarm in Nettetal, Illa Martin, und der Fotografin Ruth Kaiser. Besonders bewegend sei das Schicksal der Jüdin Berta Nussbaum, deren soziales Engagement für Notleidende sie nicht vor dem Tod im Konzentrationslager bewahren konnte. Auch der Heiligen Irmgardis ist ein Beitrag gewidmet. Die Broschüre ist gratis. Sie ist erhältlich bei Euregia, Kontakt unter Telefon 02162 815264 und E-Mail: info@euregia-frauenwege.net. Außerdem bei der Stadt: E-Mail gleichstellungsstelle@viersen.de, Telefon 02162 101 226.