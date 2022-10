Abschied für Wilma Gerhards : Ein neuer Leiter für zwei Volksbank-Filialen

Wilma Gerhards (62), Leiterin der Volksbank-Geschäftsstelle in Brüggen-Bracht, ist jetzt mit einer kleinen Feier in den Ruhestand verabschiedet worden.

„Es war immer spannend, und ich habe jede Herausforderung als Chance betrachtet. Jede Veränderung habe ich angenommen“, sagte sie. Am meisten gefallen habe ihr der Umgang mit den Kunden, jeden Tag sei sie gern zur Arbeit gekommen. „Mir war immer sehr wichtig, dass die Kunden verstanden haben, was sie abgeschlossen haben. Transparenz und Zufriedenheit, das Vertrauen der Kunden stand für mich an erster Stelle“, schildert Gerhards. Seit 2004 hat sie das Team in Bracht geleitet, unterstützte viele junge Mitarbeiter. „Einige haben inzwischen selbst eine Geschäftsstelle übernommen“, sagt sie zufrieden.

Ihr Nachfolger in der Volksbank-Geschäftsstelle in Bracht ist jetzt Theodoros Gousis (42). Der Betriebswirt, gebürtige in St. Tönis, wo er auch heute noch wohnt, hat zuvor eine VoBa-Filiale in Krefeld geleitet. Auch die Brüggener Volksbank-Geschäftsstelle leitet er nun; der bisherige kommissarische Leiter übernimmt eine neue Aufgabe. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen, und ich freue mich darauf, für die Kunden da zu sein“, sagt Gousis. In den Mittagspausen werde der Willicher nun die wunderbare Umgebung erkunden; außerdem freue er sich bereits auf die nächste Mühlenweihnacht in Bracht und andere feste in der Burggemeinde. „Mich treibt an, die Mitarbeiter zu unterstützen, dass sie kompetent in der Beratung der Kunden arbeiten können“, sagt der neue Filialleiter. Die Zweigstelle in Bracht sei ein wertvoller Standort, der gut frequentiert werde. bigi/busch-