Squash-Spieler aus Mönchengladbach : Wipperfürth erreicht Finale eines Weltranglistenturniers

Squash Beim Turnier in Saarlouis feiert der Mönchengladbacher eine Premiere und steht erstmals im Endspiel – muss sich dort jedoch einem erfahrenen Landsmann geschlagen geben. Wipperfürth will sich nun vermehrt auf Weltranglistenturniere konzentrieren.

Der Mönchengladbacher Jan Wipperfürth hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Finale bei einem Weltranglistenturnier erreicht. Der Nationalspieler setzte beim Turnier im saarländischen Saarlouis in den ersten drei Runden gegen den Luxemburger Amir Samimi, den Engländer Syed Hasnain und den Ägypter Tarek Shehata durch.

Im Endspiel traf der 19-Jährige dann auf den ehemaligen Nationalspieler Rudi Rohrmüller, der im Endspiel von seiner Erfahrung profitierte – und auf dem Court mit seiner für einen Squashspieler ungewöhnlich körperbetonten Spielweise immer an der Grenze des Erlaubten spielt. Wipperfürth brauchte bis in den dritten Satz, um spielerische Mittel gegen diese Spielweise zu finden. Er musste aber auch diesen Satz letztendlich an Rudi Rohrmüller abgeben, der in Saarlouis als Spieler der dortigen Bundesliga-Mannschaft Heimvorteil besaß. Am Ende verlor Wipperfürth die drei Sätze mit 7:11, 4:11 und 12:14.