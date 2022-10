Bilanz der Teams in den Herbstferien : Saisonstart mit vielen Höhen und kaum Tiefen

Borussia Handball TV Geistenbeck Foto: Tom Ostermann

Handball-Oberliga Borussia steht auf Platz eins, Lobberich mischt ebenfalls oben mit, Geistenbeck und Kaldenkirchen haben bereits ein Polster nach unten – die erste Saisonphase der Handball-Oberliga bis zu den Herbstfeiern lief für die regionalen Vereine vielversprechend.

Von vielen Experten war Borussia Mönchengladbach vor der Saison als der Top-Favorit auf den Aufstieg in die Regionalliga ausgelobt worden. Und bis dato wurden diese Erwartungen erfüllt: Mit 10:0-Punkten haben die Borussen sich nach fünf Spielen noch keinen Fehltritt erlaubt. „Wir sind im Soll“, sagt der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska. In der Abwehr sind seine Schützlinge stabiler geworden und im Angriff hat sich das Team spielerisch weiterentwickelt. Das ist unter anderem den Neuzugängen zu verdanken, wodurch der Kader mittlerweile über eine Qualität verfügt, die kaum ein anderer Klub aus der Oberliga aufweist.

„Mit Aaron Jennes konnten wir einen absoluten Abwehrspezialisten für uns gewinnen“, so Rogawska. „Dann haben wir mit Jordi Weisz einen sehr erfahrenen Regisseur verpflichtet. Er ist der Kopf der Mannschaft.“ Auch Neuzugang Oliver Nix hinterlässt laut Trainer bislang einen guten Eindruck – obwohl er in der Vorsaison noch in der Jugend spielte. „Er ist sehr schnell und wendig, womit wir eine weitere Variante in unserem Angriffsspiel haben“, sagt Rogawska. Am Dienstagabend gewann die Borussia ihr Nachholspiel gegen Überruhr mit 37:24, am Samstag geht es für den Tabellenführer mit dem Derby beim TV Lobberich weiter. „Diese Spiele sind noch einmal intensiver als die anderen“, sagt der Trainer. „Es wird sicherlich kein einfaches Spiel, aber wir versuchen mit unseren spielerischen Mitteln zu überzeugen, um uns mit zwei Punkten im Gepäck auf die Heimreise zu machen.“

Denn auch der TV Lobberich ist herausragend in die neue Saison gestartet: 8:2-Punkte stehen nach fünf Spielen auf dem Konto. Aktuell liegt Lobberich auf Platz drei der Tabelle. Die Mannschaft konnte sich von Woche zu Woche steigern, was Spielertrainer Christopher Liedtke aber nicht überrascht: „Bereits am Ende der Vorbereitung habe ich gesagt, dass wir noch nicht ganz so weit sind. Die Phase war sehr kurz und wir hätten gut und gerne noch drei Wochen mehr benötigt.“ Entsprechend ging der Auftakt gegen Mettmann mit 25:30 verloren – im Anschluss folgten jedoch vier Siege. „Unser Tempospiel ist deutlich verbessert und auch die Trefferquote steigt stetig an“, sagt Liedtke. Zuletzt hatte der TVL jedoch Verletzungspech: Kapitän Jan van Eycken zog sich einen Kreuzbandriss zu. In der Abwehr bekleidete er auf der Halbposition eine zentrale Rolle und war als Rechtsaußen in der Vorsaison der beste Lobbericher Torschütze. Nun muss der TVL ohne seinen Schlüsselspieler am Samstag ins Derby gegen Borussia gehen. „Sie haben schon einen wirklich sehr stark besetzten Kader und die Abwehr ist einfach überragend. Ich glaube schon, dass wir leichter Außenseiter sind, aber im letzten Jahr haben wir gezeigt, dass wir wissen, wie es geht, den Tabellenführer zu schlagen“, sagt Liedkte. Damals schlug sein Team den späteren Aufsteiger Bergischen HC II.

Ausgeglichen mit 5:5-Punkten ist die Bilanz nach fünf Spielen für den TV Geistenbeck. Dabei war das Team von Thomas Laßeur zunächst mit 5:1-Punkten in die Saison gestartet, verlor jedoch zuletzt gegen Wuppertal und Borussia. „Auch wenn wir mit der bisherigen Ausbeute zufrieden sind, hätte es doch etwas mehr sein können, denn die Niederlage gegen Wuppertal ärgert mich doch sehr, weil sie vermeidbar war“, sagt Laßeur. Für ihn geht es vordergründig darum, schnell die nötigen Punkte zu sammeln, um von der Abstiegszone fern zu bleiben. „Das wird allerdings kein Selbstläufer, denn die Liga ist meines Erachtens absolut ausgeglichen“, sagt Laßeur. Von seiner Mannschaft erwartet er in den kommenden Spielen mehr Konstanz. Häufig zeigt der TVG in seinen Partien sehr gute Phasen, denen aber oft Unkonzentriertheit folgen. Samstag gastiert der Aufsteiger HSV Überruhr in Geistenbeck. „Das ist für uns schon so etwas wie ein richtungsweisendes Spiel und damit enorm wichtig“, so Laßeur.

Ebenfalls gut verlief der Saisonstart für den TSV Kaldenkirchen, der aus den ersten drei Spielen 5:1-Punkte mitnahm. „Das war schon toll, was die Mannschaft anfangs geliefert hat und auch ein wenig unerwartet“, sagt Trainer Volker Hesse. „Natürlich war auch da nicht alles Gold, was glänzte, dennoch haben wir die Punkte absolut verdient eingesammelt.“

Danach setzte es zwei Niederlagen, wobei die 22:38-Klatsche gegen Mönchengladbach aus Sicht des TSV einige Tore zu hoch ausfiel. Schmerzlicher war die Niederlage gegen den Mitaufsteiger HSV Überruhr, einen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. „In diesem Spiel hätten wir sicherlich punkten können, hätten wir unser Potenzial auf die Platte gebracht“, ärgerte sich Hesse. „Mit einem ausgeglichenen Punktekonto sind wir natürlich sehr zufrieden, auch wenn es noch mehr hätten sein können. In den kommenden Spielen müssen wir es einfach schaffen, mehr Konstanz in unsere Leistungen zu bringen.“