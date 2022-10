Explosion weckte Nachbarschaft : Geldautomat in Lank gesprengt

Am Vormittag wurden die Schäden der Explosion beseitigt. Der Innenraum der Sparkasse wurde komplett verwüstet. Foto: RP/Dominik Schneider

Meerbusch In der Nacht zu Mittwoch haben bisher unbekannte Personen den Geldautomat der Volksbank an der Hauptstraße gesprengt. Die Filiale wurde durch die Explosion komplett verwüstet.

Von Dominik Schneider

Lank-Latum Ob und in welcher Höhe die Täter Beute gemacht haben, ist noch unklar. Der Schaden, den sie angerichtet haben, ist aber auf jeden Fall beträchtlich. Am Tag nach dem großen Knall gab es auf der Lanker Hauptstraße nur ein Thema: Die Sprengung in der Filiale der Volksbank in der vorangegangenen Nacht.

In den frühen Mittwoch-Morgenstunden, gegen 3.15 Uhr, riss eine Explosion die Nachbarschaft aus dem Schlaf. Mehrere Anwohner riefen die Polizei, einige sahen nach, was geschehen war. Nach Zeugenaussagen hatten sich offenbar drei Personen Zugang zum Geldautomaten beschafft, der sich im Foyer der Filiale der Volksbank Mönchengladbach an der Hauptstraße Ecke Mathias-von-Hallenberg-Straße befand. Welches Sprengmittel sie dabei verwendeten, ist bislang nicht bekannt.

Die Zeugen beobachteten allerdings, wie die mutmaßlichen Täter kurz nach der Detonation in ein graues Fahrzeug, vermutlich einen Kombi, stiegen. Sie flohen demnach mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Uerdinger Straße, weitere Richtungsangaben gibt es nicht. Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen, die Sicherung von Spuren dauerte bis in die Morgenstunden. Zudem werden weitere Hinweise zu den Tätern, dem Tathergang und der Flucht gesucht, Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Am Tag nach der Sprengung war diese das beherrschende Thema auf der Lanker Hauptstraße. Viele Anwohner hatten den Knall in der Nacht gehört, und am Tag wurde das komplette Ausmaß des Schadens sichtbar. Durch die Wucht der Detonation wurde nicht nur die Eingangstür der Volksbank-Filiale zerstört, auch die Inneneinrichtung wurde komplett verwüstet. Zudem hatte die Druckwelle auch auf beiden Seiten des Gebäudes Fensterrahmen samt Scheiben aus den Wänden gerissen, die Scherben lagen weit über den Bürgersteig verteilt. Durch die leeren Rahmen wurde sichtbar, mit welcher Gewalt Möbel, Computer, Akten und sogar Kaffeemaschinen durch den Raum geschleudert worden waren. Gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadt sowie einer Fachfirma zur Beseitigung der Schäden waren Mitarbeiter der Volksbank vor Ort.

Glück im Unglück hatten offenbar die übrigen Nutzer des Hauses: Neben der Bank-Filiale gibt es dort eine Zahnarztpraxis sowie Privatwohnungen. Nach einer ersten Prüfung ist die Statik des Gebäudes durch die Schäden nicht gefährdet – das hätte auch anders ausgehen können, wie die beschäftigen Arbeiter am Vormittag beim Aufräumen kommentieren.