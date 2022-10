Neue Ausschreibung geplant : Aus für interkommunale Kooperation beim Müll

Brüggen Eigentlich wollte Brüggen mit den beiden Westkommunen Niederkrüchten und Schwalmtal die Müllentsorgung selbst übernehmen oder gemeinsam einen Anbieter suchen. Nach dem Aus für eine interkommunale Kooperation plant die Gemeinde Brüggen beim Thema Müll nun neu.

Einwohner in Brüggen müssen ab dem 1. Januar 2024 mit neuen Abfallgebühren rechnen – ab diesem Zeitpunkt wird die Abfallentsorgung in der Burggemeinde neu geregelt. Ob die Gebühren dann steigen, ist zurzeit noch unklar, scheint angesichts der steigenden Inflationsrate und Kosten aber wahrscheinlich.

Doch trotz, so Sachgebietsleiter Ordnung/Service Michael Einmal, „intensiver Gespräche“, gab es keinen Konsens: Schwalmtal und Niederkrüchten lehnten eine interkommunale Kooperation ab, wollten stattdessen mit dem Kreis Viersen zusammenarbeiten.

Straße in Schwalmtal wegen Sanierung komplett gesperrt

Großräumige Umleitung : Straße in Schwalmtal wegen Sanierung komplett gesperrt

Vorfall in Brüggen

Vorfall in Brüggen : Rennradfahrer bei Unfall verletzt

Übrig blieb Brüggen. Die Gemeinde suche nun allein einen neuen Entsorger: „Wir werden für 2024 in die europaweite Ausschreibung gehen“, kündigte Michael Einmal in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Natur, Umwelt, Land- und Forstwirtschaft an. Früher sei dies wegen der vorgegebenen Fristen nicht möglich.