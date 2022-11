Diebstahl in Viersen Das seltsame Interesse am Süchtelner Ortsschild

Auf der Grefrather Straße gilt Tempo 70 — doch Autofahrer treten auf der Strecke auf die Bremse. Und zwar ziemlich genau dort, wo sich bis Sonntag das Ortseingangsschild befand. Unbekannte hatten das Schild abgeflext, warfen den Betonklotz samt Mast einige Meter weiter in einen Graben. Und schufen damit eine neue rechtliche Situation auf der Straße. Denn wo kein Ortseingangsschild ist, gilt nicht Tempo 50. Zum Glück wissen viele Autofahrer, dass dort eigentlich Tempo 50 wäre und bremsen. Und wer’s nicht weiß, den verleitet die Wohnbebauung zum Tritt aufs Bremspedal. Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Monate, in der Diebe das Ortsschild erbeuteten. Im August wurde das Schild aus dem Rahmen gestohlen. Kaum hatte Straßen NRW nach Wochen das neue Schild angebracht, war es wieder weg. Wer ist da am Werk? Ein Tempo-70-Befürworter? Ein Süchteln-Liebhaber? 22 Diebstähle von Verkehrsschildern verzeichnete die Polizei seit Januar im Kreis. Dass das Schild in Süchteln schnell ersetzt wird: unwahrscheinlich. Die Produktion ist aufwändig. Als an der Rheindahlener Straße in Dülken ein Schild gestohlen wurde, reagierte der zuständige Kreis pragmatisch — mit einem Tempo-50-Schild.