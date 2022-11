Für Kinder in Viersen Viersenerin plant Spielzeugtausch-Aktion

Als Alike Jütte neulich im Fernsehen einen Beitrag über eine Spielzeugtausch-Aktion sah, dachte sie sich sofort: „Das ist doch auch was für Viersen.“ Mit ihrer Idee habe sie sich ans Jugendamt gewandt, erzählt die 49-Jährige. Und so lädt die Viersenerin nun also „mit der Stadt im Rücken“ für Freitag, 9. November, Kinder zu ihrer ersten Spielzeugtausch-Aktion ins städtische Jugendheim Homebase 42 am Willy-Brandt-Ring 42 ein.