Märchenmarkt in Süchteln Auftakt zum Weihnachtsgeschäft

Die Märchen begeistern nicht nur in Form der lebensgroßen Figuren, die an den individuell geschmückten Tannenbäumen quer durch die ganze Innenstadt stehen. Märchen pur gibt es vor dem blauen Zelt auf dem Lindenplatz. „Gestatten, dass ich mich vorstelle:, Prinz Maximilian. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen“, begrüßt er die dicht an dicht stehenden Zuschauer. Das Metropol-Theater spielt Schneewittchen vor Waldkulisse und dem gedeckten Tisch der sieben Zwerge interaktiv. Es wird zugehört, während weitere Besucher bummelnd durch die Innenstadt ziehen. An den Ständen erfreuen sich die selbstgebackenen Plätzchen einer großen Nachfrage. „Die mit Tassen gefüllten Plätzchen laufen sehr gut. Die Glühweinaufstriche und der Bratapfellikör ebenso“, sagt Nadine Küllertz von den Notfellen Niederrhein. Das kann am Stand der Aktionsgemeinschaft Viersen-West-Afrika bestätigt werden. Plätzchen und Fruchtaufstriche sind die Verkaufsrenner.