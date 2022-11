Baumfällungen in Viersen Stadt fällt mehrere Dutzend Bäume

Die städtische Baumkolonne habe mit den Fällarbeiten bereits begonnen. Gefällt wird unter anderem in Dülken in der Grünanlage zwischen Rheindahlener Straße und Jubiläumsgarten, am Alleenradweg zwischen Breyeller Straße und Venloer Straße sowie am Sportplatz, in Süchteln an Rader Weg, Rebhuhnweg und Hindenburgstraße.