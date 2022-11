Unfall in Viersen Junge von Auto angefahren

Viersen · Die Polizei bittet weiter um Zeugenhinweise zu einem Unfall, der sich am 25. November auf dem Willy-Brandt-Ring in Viersen ereignet hat. Ein elfjähriger Junge wollte nach Polizeiangaben an jenem Freitag gegen 11.50 Uhr zu Fuß den Willy-Brandt-Ring Richtung Theodor-Heuss-Platz überqueren.

29.11.2022, 18:07 Uhr

Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 02162 3770 melden. Foto: dap/dpa

Als er auf dem Fußgängerüberweg war, erfasste ihn eine 64-jährige Viersenerin mit ihrem Auto. Der Junge wurde leicht verletzt. Zeugen melden sich unter Telefon 02162 3770.

(naf)