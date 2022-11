Adventsaktion in Niederkrücten Viele Niederkrüchtener ebnen Wege zur Krippe

Am Mittwoch, 30. November, 18.30 Uhr, geht es los. Gastgeber ist die Bruderschaft Niederkrüchten, Treffpunkt ist die Marienkapelle Lindbruch. Am Freitag, 2. Dezember, ist Familie Haberkamp, Bachweg 6, für die Besinnung zuständig. Die Nachbarschaft Jahnstraße lädt für Mittwoch, 7. Dezember an die Jahnstraße 11 ein. Dort lebt Astrid Szymanski-Pape und plant den Abend mit ihren Nachbarn.