NEW Viersen : Neue E-Ladesäulen: Bürger können Standorte benennen

Kreis Viersen Beim geplanten Ausbau der öffentlichen Lade-Infrastruktur für Elektroautos können die Bürger im Kreis Viersen über die Standorte mitentscheiden. Das kündigte der Energieversorger NEW an.

An welchen Standorten die Ladesäulen im Netzgebiet des Unternehmens platziert werden, darauf sollen die Einwohner Einfluss ausüben können. „Aus unserer Erfahrung wissen die Kunden und Kundinnen meistens selbst am besten, welche Standorte besonders geeignet sind“, sagt Johannes Vieten von der NEW. „Wir bekommen dadurch einen besseren Überblick, wo viele E-Autos unterwegs sind, und können mögliche Lücken in der Infrastruktur sinnvoll schließen.“ Das sei vor allem für diejenigen interessant, die selbst nicht die Möglichkeit haben, eine Wallbox zu installieren.