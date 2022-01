Amtswechsel für Kempen-Viersen : Feier für alten und neuen Regionalvikar

Viersen Nach dem Gottesdienst am Donnerstagabend ist es offiziell: Der Dülkener Pfarrer Jan Nienkerke ist neuer Regionalvikar für die Region Kempen-Viersen.

Jetzt ist es ganz offiziell: In einem Gottesdienst am Donnerstagabend in der Kirche St. Cornelius in Dülken haben Bischof Helmut Dieser und Generalvikar Andreas Frick den bisherigen Regionalvikar für die Region Kempen-Viersen, Pfarrer Johannes Quadflieg, aus seinem Amt verabschiedet und Nachfolger Pfarrer Jan Nienkerke in das Amt eingeführt. Der Grefrather Pfarrer Quadflieg hatte das Amt zuvor 13 Jahre lang inne. Seit dem 1. Januar ist der Dülkener Pfarrer Nienkerke als Regionalvikar im Dienst. Gemeinsam mit der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Gabi Terhorst, die zugleich Vorsitzende des Regionalen Katholikenrates Kempen-Viersen ist, bildet Nienkerke fortan das Regionalteam. In der Region Kempen-Viersen leben nach Angaben des Bistums Aachen rund 150.000 Katholiken.