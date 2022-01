Für Elektroautos in Grevenbroich : Hier können Bürger Standorte für Ladesäulen vorschlagen

Ein Elektro-Kleinwagen des Versorgers wird an einer Säule aufgeladen. (Archivfoto) Foto: NEW

Grevenbroich Der Versorger NEW strebt an, die öffentliche Ladeinfrastruktur für Elektroautos deutlich auszubauen. An welchen Standorten Ladesäulen im Netzgebiet des Unternehmens platziert werden, darüber können Bürger ab sofort mitentscheiden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte das Mönchengladbacher Unternehmen, das auch in Grevenbroich aktiv ist, am Freitag mit. „Aus unserer Erfahrung wissen die Kunden und Kundinnen meistens selbst am besten, welche Standorte besonders geeignet sind“, sagt Johannes Vieten, der bei der NEW das Kompetenzcenter „Ladelösungen & PV/Speicher“ leitet.

„Wir bekommen dadurch einen besseren Überblick, wo viele E-Autos unterwegs sind, und können mögliche Lücken in der Infrastruktur sinnvoll schließen. Das ist vor allem für diejenigen Bürger und Bürgerinnen interessant, die vielleicht selbst nicht die Möglichkeit haben, sich eine eigene Ladeinfrastruktur zu installieren.“ An der Abstimmung kann sich laut NEW grundsätzlich jeder beteiligen. Der Prozess funktioniert dabei über eine interaktive Karte, die über die Website „e-laden“ zur Verfügung gestellt wird. Neue Standorte können darauf mit einem Pin vermerkt werden. Ob die vorgeschlagenen Standorte realisierbar sind, überprüft die Abteilung Ladelösungen im Nachgang. Falls ja, wird der jeweilige Standort für die Abstimmung freigeschaltet.

Andere Bürger können dann abstimmen, ob sie den Standort ebenfalls unterstützen. Und das funktioniert ähnlich wie in sozialen Netzwerken: Abstimmen können Nutzer mit einem „Like“ oder einem „Dislike“, außerdem können sie Kommentare hinterlassen. Die Internetseite, auf der Bürger abstimmen können, lautet: https://www.e-laden.de/meine-wunschladesäule. Wegen der zeitintensiven Auswertung rechnet der Versorger damit, dass die ersten Wunschladesäulen im Jahr 2023 gebaut werden können.

Der Karte nach gibt es im Stadtgebiet bislang zwölf Ladesäulen, eine weitere am Torfstecherweg (Gustorf) befindet sich den Angaben nach in der Planung. Am Freitagnachmittag lagen sieben Vorschläge für neue Standorte vor, darunter vier in Wevelinghoven und Kapellen.

(cka)