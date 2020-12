Zur Geschichte der Textilindustrie in Viersen : Auf den Spuren des Textilbarons

Friedrich Freiherr von Diergardt (1795-1869) führte in Viersen eine europaweit bedeutende Sammetfabrik, engagierte sich politisch und sozial. Sein Grab befindet sich auf dem alten evangelischen Friedhof neben der Kreuzkirche in Viersen. Foto: Tillmann-Buch

Viersen Der Verein für Heimatpflege Viersen veröffentlicht die 45. Ausgabe seiner Schriftenreihe. Was Leser im Buch „Seide, Sammet und Soziales – Friedrich Freiherr von Diergardt“ von Walter Tillmann erwartet.

Auf 156 Seiten stellt Tillmann nicht nur Diergardts Leben vor, sondern nimmt auch seine außergewöhnliche soziale Leistung in den Blick. Dafür hat er viele Zitate zusammengestellt, die einen Einblick in das Verhältnis zwischen Unternehmer und Arbeiterschaft geben. Die überlieferten Aussagen Diergardts stammen aus handschriftlichen Kopien ausgehender Briefe, die im Stadtarchiv Leverkusen verwahrt werden.

Bereits als junger Mann gründete Friedrich von Diergardt 1816 eine Krankenkasse für seine Arbeiter. Es folgten Krankenhäuser und Bildungseinrichtungen. Es gab kaum ein Problem in seiner Zeit, mit dem von Diergardt sich nicht befasste. „Er hat auf die disruptive Veränderung der Textilindustrie reagiert und notleidende Leinenweber aus drohender Armut befreit. Durch die Bereitstellung von Webstühlen waren die Vorzüge des heute bekannten ,Homeoffice’ schon im frühen 19. Jahrhundert in Viersen bekannt“, erzählt der Ur-Urenkel mit einem Lachen.

Friedrich von Diergardt war der „Textilbaron des Rheinlands“ und besaß in Viersen die größte Sammetfabrik Europas. Als kluger Unternehmer war er Vorreiter für ein freies Handelsprinzip, um Verbindungen zwischen Nationen zu bewahren und den Frieden zu sichern. So heißt es in einem Zitat: „Der Deutsche Zollverein bietet einen eklatanten Beweis, wie sehr die allgemeine Wohlfahrt des Volkes durch Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs steigt und wie durch diese materiellen Vorteile die Bewohner verschiedener Länder immer befreundeter werden.“

1869 starb der erfolgreiche Unternehmer Friedrich von Diergardt auf Schloss Morsbroich. Er wurde auf dem evangelischen Friedhof in Viersen beigesetzt. In Viersen erinnern der Diergardt-Platz und die Diergardt-Schule an ihn. Der Verein für Heimatpflege hatte bereits 2009 in seinem Jahresprogramm einen Rundgang durch die Innenstadt Viersens auf den Spuren Diergardts organisiert. „Ich wurde mit den Vorbereitungen damals beauftragt, das war jedoch etwas ganz anderes, als eine Biografie zusammenzustellen“, erinnert sich Tillmann. Wer sich selbst auf die Spuren Diergardts begeben möchte, findet in der aktualisierten Neuauflage einen beigelegten Flyer, der durch die Viersener Innenstadt führt.