Aus der Geschichte der Kreise Kempen und Erkelenz : Online-Vortrag über Ziegel-Industrie

Grenzland Die Historikerin Ina Germes-Dohmen stellt am 17. Januar den wichtigen Industriezweig online vor.

„Pujacken en ‘ne Panneschopp: Die westdeutsche Dachziegel- und Röhrenindustrie im Grenzgebiet der Kreise Kempen und Erkelenz“ hat die Kempenerin ihren Vortrag überschrieben. Damit bezieht sie sich auf körperlich harte Arbeit in den Dampf-Dachziegelfabriken, im Volksmund „Pujacken en ‘ne Panneschopp“ genannt. Germes-Dohmen beschreibt die unterschiedlichen Entwicklungen in den Gemeinden Kaldenkirchen, Brüggen, Bracht, Niederkrüchten und Elmpt. Zeitweise waren ein Viertel der Arbeitsplätze in der Region in der Ziegel-Industrie beheimatet: Bis zu 1500 Menschen arbeiteten dort.