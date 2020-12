Vandalismus in Viersen : Mehrere Busse beschädigt

Viersen Die Täter schlugen Scheiben ein und versprühten Löschschaum in den Fahrzeugen. Die Polizei hofft, dass die Schaumspuren nun zu den Tätern führen.

Unbekannte Täter haben im Laufe der Nacht zu Dienstag mehrere Busse der NEW auf dem Betriebsgelände an der Rektoratstraße in Viersen beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, ereigenete sich der Vorfall zwischen Mitternacht und 4 Uhr. „Vermutlich mindestens zwei Personen schlugen an mindestens zwei Bussen Scheiben ein und entleerten Feuerlöscher in diesen Bussen und sprühten weitere von außen mit dem Schaum ein“, erklärte ein Polizeisprecher.