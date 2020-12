Zehn Kommunen sollen sich an Studie beteiligen : Studie zu Folgen des Gewerbeparks in Elmpt

Studie zu Folgen des Gewerbeparks in Elmpt

Zehn Kommunen sollen sich an Studie beteiligen

Niederkrüchten Niederkrüchten will Konsequenzen des Industrie- und Gewerbeparks prüfen lassen.

Welche Auswirkungen hat die gewerbliche Entwicklung des ehemaligen britischen Militärflughafengeländes in Elmpt? Mit diesem Thema, insbesondere mit den Konsequenzen für die Nachbargemeinden und die Kommunen in der Region, soll sich eine neue Studie beschäftigen.

Dafür votierten am Montagabend die Mitglieder im Ausschuss für Planung, Verkehr und Grundstücksangelegenheiten. Die endgültige Entscheidung wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15. Dezember treffen.