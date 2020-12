Arbeitsmarkt im Kreis Viersen : Mehr Kurzarbeit, weniger Arbeitslose

Kreis Viersen Wegen des Lockdowns stieg im November die Zahl der Kurzarbeit-Anträge im Bezirk der Agentur für Arbeit wieder an. Allerdings sind die Zahlen weit vom Frühjahr entfernt.

Der Zugang an 212 Anzeigen zur Kurzarbeit mit 1650 Personen im November lag nach Angaben der Agentur für Arbeit auf einem leicht höheren Niveau als in den Vormonaten. „Hier machen sich die pandemiebedingten Einschränkungen in einigen Branchen wieder direkt bemerkbar“, sagt Rademacher-Bensing. Die Hauptzugangsmonate aber waren mit weitem Abstand April und Mai. Die realisierte Kurzarbeit lag demnach im April bei etwa 29.000 Personen, im Mai bei etwa 27.000 Personen im Agenturbezirk.

In allen Regionen des Agenturbezirks war im Vergleich zum Vorjahresmonat eine Zunahme zu verzeichnen. Vergleichsweise günstig war die Veränderung in Nettetal; dort stieg der Bestand an Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahresmonat um 14,1 Prozent. Dem gegenüber steht die Entwicklung in Viersen mit einer Zunahme von 20,3 Prozent.