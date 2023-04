Kriminalität in Viersen 15-jähriger Schüler mit dem Tode bedroht

Vor der Wohnung des bedrohten Jungen in Viersen tauchten laut Polizei bis zu 20 Jugendliche auf. „Einige von ihnen waren vermummt, einige hatten gefährliche Gegenstände bei sich“, berichtete eine Polizeisprecherin. Der Vorfall in der Schule hatte sich bereits am Mittwochvornittag ereignet. Die Polizei informierte darüber am Donnerstagnachmittag. Einen fremdenfeindlichen Hintergrund schließen die Ermittler aus.