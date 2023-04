Prächtige Allee in Nettetal In Leuth blühen die Kirschen

Prunus serrulata Kanzan – ja, es klingt erst einmal, als habe eine Übersetzer-App einen Fehler gemacht und Wortsalat ausgespuckt. Es ist aber die korrekte botanische Bezeichnung für die Kirschbäume, die gerade wieder prächtig an der Heronger Straße in Nettetal-Leuth erblühen. In den kommenden Tagen dürften sie wieder viele Besucher anlocken, die ein Foto machen wollen. Und sie dürften den Anwohnern Arbeit bescheren, wenn sie später die verblühten Blätter wegfegen wollen. Die Japanischen Nelken-Kirschen – so lautet der deutsche Name – stehen übrigens seit ungefähr 1960 an der Heronger Straße und unter Schutz.