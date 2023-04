Unfall in Schwalmtal Drei Verletzte bei Zusammenstoß von Auto mit Linienbus

Bei einem Unfall auf der Polmansstraße in Amern sind am Mittwoch, 19. April, drei Frauen leicht verletzt worden. Laut Polizei war am späten Nachmittag ein Linienbus war auf der Straße in Richtung Waldniel unterwegs. Eine 31-jährige Schwalmtalerin kam mit ihrem Wagen aus dem Birkenweg und wollte nach rechts in Richtung Hauptstraße abbiegen. Sie nahm den entgegenkommenden Bus, der aufgrund geparkter Fahrzeuge am Straßenrand über die Spur für seine Richtung hinaus fuhr, nicht wahr, berichtete die Polizei weiter. Der Busfahrer versuchte noch, mit einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Das gelang aber nicht mehr.