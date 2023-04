Nettetal Krankenhaus ist zum „fahrradfreundlichen Arbeitgeber“ gekürt

Das Städtische Krankenhaus Nettetal erfüllt den Gold-Standard – zumindest, was das Haus Mitarbeitern an Möglichkeiten bietet, wenn sie auf umweltfreundliche Weise mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen wollen. Das hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) jetzt dem Haus bescheinigt. Der Club zertifiziert im Zuge eines europäischen Projekts in ganz Deutschland Arbeitgeber, die sich als „fahrradfreundlich“ erweisen und dafür bestimmte Kriterien erfüllen. Das Nettetaler Krankenhaus ist in dieser Hinsicht so emsig, dass es jetzt das Prädikakt „fahrradfreundlicher Arbeitgeber“ in Gold-Ausführung erhalten hat. Das wird je nach bei der Prüfung erreichter Punktzahl in Bronze, Silber oder Gold verliehen.