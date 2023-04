Parken in Viersen Absolutes Halteverbot sorgt für Unmut

Auf den Tagesordnungspunkt fünf der Sitzung des Ordnungs- und Verkehrsausschusses am kommenden Dienstag, 25. April, sind die Anwohner der Klosterstraße in Viersen mehr als nur gespannt. Es ist nämlich ihr Bürgerantrag zur Parksituation an der Klosterstraße, der dann in den Mittelpunkt der Sitzung rückt. Der Anlass für den Bürgerantrag der Nachbarschaft ist das absolute Halteverbot in der Straße, das am 30. November 2022 installiert wurde – und das ohne jegliche Absprache mit den Anwohnern, kritisieren sie. „Eine Freundin, die von der Arbeit kam, machte mich darauf aufmerksam, dass in unserer Straße jetzt sechs Schilder betreffend das absolute Halteverbot stehen würden. Sie fragte mich, wieso die Schilder da stehen würden“, erinnert sich Elke Schooren. Das wollten Schooren und die anderen Anwohner auch gerne wissen.