Polizei-Spezialeinheiten in Remscheid Mann bedroht Ehefrau mit Messer

(ots/red) Bei einer häuslichen Auseinandersetzung bedrohte am Donnerstagnachmittag ein 52-Jähriger in der Geschwister-Scholl-Straße seine Ehefrau mit einem Messer. Die Frau konnte unverletzt aus der Wohnung fliehen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.