Ortseingang von Niederkrüchten Hochstraße wegen Bauarbeiten einige Wochen gesperrt

Auf einer Länge von 200 Metern werden der Geh- und Radweg erneuert und die Fahrbahn verschwenkt. Zusätzlich werden eine Querungshilfe und eine neuer, etwa 100 Meter langer Gehweg mit Anschluss an die Magdalenenstraße errichtet. Für die Arbeiten an der K 9 wird die Straße für den motorisierten Verkehr voll gesperrt. Während dieser Zeit verläuft eine Umleitungsstrecke für den motorisierten Verkehr über die B 221 und die Mittelstraße. Fußgänger und Radfahrer werden während der Erneuerung des Geh- und Radweges unmittelbar an der Baustelle vorbeigeführt. Die Bauarbeiten an der K 9 dauern rund acht Wochen, wobei witterungsbedingte Verzögerungen nicht ausgeschlossen werden können, kündigt die Kreisverwaltung an. Die Firma Willy Dohmen GmbH & Co.KG aus Übach-Palenberg führt die Arbeiten aus. Die Gesamtkosten betragen etwa 275.000 Euro. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 02162 391798.