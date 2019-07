Tatort Casinogarten in Viersen : 15-Jähriger bei Raubüberfall mit Gasdruckwaffe angeschossen

Tatort Casinogarten in Viersen

Die Tat ereignete sich am Sonntagabend gegen 19 Uhr. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Viersen Die drei jugendlichen Täter hatten es auf das Mobiltelefon des Schülers abgesehen. Die Polizei sucht Hinweise – und einen wichtigen Zeugen.

Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Viersen hat bei einem Raubüberfall im Casinogarten am Sonntagabend schwere Verletzungen erlitten. Die Täter sollen den Jungen nach Aussage der Mutter mit einer Gasdruckwaffe angeschossen haben. Er muss im Krankenhaus operiert werden.

Der 15-Jährige hatte gegen 19 Uhr mit einem weiteren Jugendlichen auf einer Bank des Casinogartens in der Viersener Innenstadt gesessen, als die beiden von drei Jugendlichen angesprochen wurden. Das Trio forderte das Mobiltelefon und das Portemonnaie des 15-Jährigen. Als er sich weigerte, beides herauszugeben, fingen die drei Jugendlichen an, auf den 15-Jährigen einzuschlagen.

„Einer der Täter zog nach ersten Erkenntnissen eine Schreckschusswaffe, mit welcher er dem 15-Jährigen offenbar auf den Kopf schlug“, erklärte eine Polizeisprecherin. „Möglicherweise löste sich in dem Handgemenge auch ein Schuss aus der Waffe.“ Der 15-Jährige konnte dem Täter die Waffe entreißen, worauf alle drei in verschiedene Richtungen flüchteten. Im Krankenhaus stellte der 15-Jährige fest, dass Handy und Portemonnaie fehlten.

Alle drei Täter sprachen deutsch ohne Akzent, sind zwischen 15 und 17 Jahre alt. Einer hatte blonde Haare, zwei braune oder schwarze. Einer der Täter trug eine kurze Sporthose von Nike und einen gelben Pullover. Einer trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Jeanshose. Der dritte Täter soll etwa 1,75 Meter groß sein, hatte eine Jeanshose an.

Meldungen an das Kriminalkommissariat West bitte unter Telefon 02162 3770 oder per E-Mail an die poststelle.viersen@polizei.nrw.de