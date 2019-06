Jugend-Fußball : A-Jugend des ASV Süchteln bleibt im Rennen um die Niederrheinliga

Die Süchtelner A-Junioren-Fußballer schossen sich in der Qualifikation durch ein 8:3 gegen Hiesfeld unter die besten Gruppenzweiten. Die B-Junioren unterlagen Hilden.

A-Junioren: ASV Süchteln - TV Jahn Hiesfeld 8:3 (1:2). Was für eine Achterbahnfahrt für die Süchtelner, die einen möglichst hohen Sieg brauchten, um sich noch als einer der vier besten Tabellenzweiten für ein Entscheidungsspiel am nächsten Wochenende zu qualifizieren. Das klappte am Ende, doch danach sah es lange nicht aus. Das Spiel begann mit einem frühen Schock, denn ein Gästespieler kugelte sich die Schulter aus und musste mit einem Krankenwagen abtransportiert werden. Doch Hiesfeld ging trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Tom Plauk mit einer 2:1-Führung in die Pause. Als kurz nach der Pause das 3:1 für die Gäste fiel, sah es düster für die Süchtelner aus, doch sie zeigten tolle Moral. Ein Doppelschlag von Leon Falter brachte die Hoffnung zurück. Als dann in der Endphase Julian Götzmann und Cameron Heinrichs auf 5:3 erhöhten, brach Hiesfeld ein. In der Nachspielzeit schraubten Tom Plauk (2) und Leon Falter das Ergebnis noch nach oben.