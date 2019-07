40 Jahre Mars in Viersen-Dülken : Als die Viersener zu Marsianern wurden

Nach der Eröffnung des Werkes im April 1979 fiel der Startschuss der Produktion mit dem allerersten „Banjo“-Riegel. Foto: Mars Confectionery Supply

Vor 40 Jahren nahm der Süßwarenhersteller Mars seine Produktion im Dülkener Fabrikneubau auf. Würde man alle seitdem dort hergestellten Süßwaren zusammenlegen, käme man siebenmal bis zum Mond und zurück.

„Die alte Lady wird 40.“ Mit diesen Worten begrüßt Fabrikdirektor Patrick Hölscher im Festzelt die Gäste. Bereits kurz nach 15 Uhr haben sich mehrere 100 Mitarbeiter von Mars am Industriering 17 in Viersen-Mackenstein eingefunden. Für sie und ihre Familien hat der Viersener Schoko-Riese eine zehnstündige Party auf die Beine gestellt. Die Dramaturgie sieht so aus: Am Nachmittag wird gespielt und geklönt, am Abend gegessen, und zu später Stunde wird abgetanzt. Bis Mitternacht feiern die „Marsianer“ das 40-jährige Bestehen der Schokoladenfabrik im Viersener Westen.

Die Dimension, in der sich Mars am Niederrhein bewegt, macht Patrick Hölscher mit einem Vergleich deutlich: „In Viersen haben wir in den vergangenen vier Jahrzehnten 57 Milliarden Schokoriegel hergestellt. Aneinandergereiht ist das eine Strecke von sieben mal bis zum Mond und zurück.“

Zu dem Jubiläumsfest auf dem Mars-Gelände hatte das Unternehmen nicht nur die 340 eigenen Mitarbeiter eingeladen, sondern auch externe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Info Teil eines Familienunternehmens Die Viersener Fabrik gehört zum US-Familienunternehmen Mars Incorporated, das in gut 80 Ländern Süßes produziert.

Während der Mars-Manager das erzählt, kurvt die zehnjährige Tochter von Peter und Alexandra Kreuels draußen im Kinderspiel-Paradies auf dem Segway über den Parcours. „Ich finde es gut, dass Mars auch die Externen eingeladen hat“, sagt der Papa. Der Erkelenzer kümmert sich darum, dass die IT am Industriering 17 funktioniert. „In zehn Jahren, beim 50-Jährigen, kann meine Tochter das auch ausprobieren“, sagt Kathrin Gloßner. Ihre vier Monate alte Tochter Johanna ist die jüngste Besucherin des Festes. Während Mama und Papa im Schatten einer Eiche an der Limo nippen, macht das Baby ein Nickerchen. Nach der Elternzeit will Kathrin Gloßner, Lebensmitteltechnologin aus Österreich, wieder einsteigen als Teamleiterin.

Exakt diesen Job machen bei Mars Niklas Begau (30) und Jana Hasselbusch (26). Die beiden Lebensmitteltechnologen freuen sich, dass gleich die Band Just:is loslegt und die Foodtrucks öffnen. Die Süchtelnerin Jana Hasselbusch ist nach einem neunmonatigen Praktikum nun seit Anfang des Jahres in der Abteilung Industrial Engineering unterwegs. Der Düsseldorfer Niklas Begau ist als Trainee über Mars-Eindhoven nach Viersen gekommen und sorgt hier jetzt für eine effiziente Produktion.

„Gut ausgebildete Mitarbeiter und eine fundierte Ausbildung sind uns wichtig“, betont Patrick Hölscher in seiner Begrüßung, und verweist auf derzeit zehn Auszubildende am Standort Viersen. Diesen Aspekt hebt auch Norbert Jansen von der städtischen Wirtschaftsförderung hervor. „Das Wichtigste neben der Gewerbesteuer und den Arbeitsplätzen“, so Jansen, „sind die Menschen bei Mars, die in der Stadt wohnen, unsere Infrastruktur nutzen und sich wohlfühlen.“