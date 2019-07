Brauchtum in Brüggen : Tausend Schützen beim großen Festumzug

Bei der St.-Petri- und St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Lüttelbracht-Genholt ist das Schützenfest mit dem Bezirksschützenfest verbunden. „18 Jahre ist es her, dass wir das letzte Bezirksschützenfest im Ort hatten“, sagt Pressewartin Kristina Hammans.

Der Festzug zu Ehren des Bezirkskönigs war etwas Besonderes: Der Bezirkskönig Hans Görtz (und amtierender Euregio-König) kam aus den eigenen Reihen. Zwei Wasserstationen wurden für die Zugteilnehmer eingerichtet, eine gegenüber vom 1. Vorsitzenden Thomas Jansen und eine weitere beim Genholter Hof. Es war für die St.-Antonius-Schützenbruderschaft Born am Sonntagmorgen durch die Planung des Bezirksschützenfestes nicht möglich, an der Kreuzstraße abgeholt zu werden. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass diese Tradition jemals ausgefallen ist“, sagt Borns Ehrenvorsitzender Dieter Lankes. Beim Lüttelbracht-Genholter König David Goldenpfennig (mit Isabel Sartingen), der im „Feindesland“ Born wohnt, bediente sich seine Bruderschaft eines Tricks. Sie versetzte das Ortsschild hundert Meter weiter in Richtung Born und das Königshaus stand nun in Lüttelbracht.