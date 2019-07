Sparkasse Krefeld : Geplante Filialschließungen – SPD fordert Nachverhandlungen

Viersen Die Viersener Sozialdemokraten kritisieren die Pläne der Sparkasse Krefeld, im kommenden Jahr knapp ein Drittel ihrer Filialen zu schließen. „Der Rückzug aus der Fläche ist falsch und macht die Sparkasse zunehmend zu einer Bank, die sich trotz ihres öffentlichen Auftrags kaum noch von anderen gewinnmaximierenden Banken unterscheidet und ihren öffentlichen Auftrag zunehmend unzureichend wahrnimmt“, kritisiert der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Jörg Dickmanns.

Die Sparkasse hatte die Schließungen unter anderem damit begründet, dass viele Kunden ihre Bankgeschäfte online erledigen, statt eine Filiale aufzusuchen. Viele Standorte seien nicht mehr stark frequentiert. Das bezweifelt die SPD aber bei den Filialen an der Löhstraße und im Rahser. Beide Geschäftsstellen würden von Sparkassenkunden intensiv aufgesucht, die Filiale an der Löhstraße sei mit ihren Öffnungszeiten bis 18.30 Uhr ein Musterbespiel für Kundenfreundlichkeit und die Geschäftsstelle im Rahser, biete insbesondere der für diesen Stadtteil typischeren älteren, wenig mobileren Bevölkerung die wichtige Möglichkeit unkompliziert und wohnungsnah ihre Bankgeschäfte mit persönlichen Kontakt zu tätigen. In diesen beiden Geschäftsstellen davon zu sprechen, dass die Mitarbeiter „Däumchen drehen“ würden, sei schon von der Wortwahl her völlig inakzeptabel, und auch im Hinblick auf die reale Situation in den Filialen nicht nachvollziehbar, so Dickmanns weiter.