Ahaus, digital führende Stadt in Deutschland : Vertreter aus Tönisvorst zu Besuch in „SmartCity“

Tönisvorst Auf Einladung von Bürgermeister Thomas Goßen und Wirtschaftsförderer Markus Hergett ist eine Gruppe aus den beiden Tönisvorster Werbegemeinschaften „St. Tönis erleben“ und „Vorst Aktiv“ sowie des Vereins „Handwerker in Tönisvorst“ nach Ahaus gefahren.

Ahaus gilt, was die Digitalisierung der Innenstädte betrifft, als führend in Deutschland und trägt deshalb den Beinamen „SmartCity“.

Die deutschen Innenstädte und Unternehmen stehen in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen, denen man sich in Tönisvorst aktiv stellen möchte, so Hergett. Wichtige Impulse und Ideen habe man aus Ahaus mitnehmen können, und sie seien bereits direkt vor Ort andiskutiert worden. Beeindruckt hätten die Gruppe die Vernetzungsmöglichkeiten und die intuitive Bedienung der Software Chayns – hierüber werden alle Geschäftsprozesse der Beteiligten abgewickelt und auch Bestellungen in gastronomischen Betrieben, bei Dienstleistern und im Handel abgewickelt, einschließlich Zahlungsverkehr und Statusmeldungen zu den aktuellen Aufträgen.