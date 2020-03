Kehner Junggesellen : Kander erweitern ihren Vorstand

Vorst Bei der Generalversammlung der Kehner Junggesellen Schützenbruderschaft 1652 (Kander) wurde beschlossen, im Jahr 2021 wieder ein eigenes Schützenfest in Vorst durchzuführen.

So wurde bei der Generalversammlung der Ausruf „Däe Vurel op die Rue“ vorgenommen. Kander-Vorsitzender Henrik Gentges wird nun die Vorbereitungen mit dem Gesamtvorstand für den Vogelschuss und das anschließende Schützenfest im Mai 2021 angehen. So planen die Kander, im Frühjahr 2021 den Vogelschuss vorzunehmen, damit ein neuer Nachfolger für den amtierenden König Jan Nössemes gefunden werden kann. Die Kander werden nach sechs Jahren wieder ein eigenes Schützen-fest auf der Gerkeswiese in Vorst durchführen.