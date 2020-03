Corona : Notbetreuung wird sichergestellt

Auch am Wochenende tagten die Krisenstäbe beim Kreis und in den Kommunen. Weitere Infizierte gemeldet.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis Viersen ist auch am Wochenende gestiegen. Am Sonntagnachmittag meldete der Kreis 37 Infizierte. In Willich gibt es nun 15 Corona-Erkrankte. Am Samstag und Sonntag tagten beim Kreis und bei den Kommunen die Krisenstäbe. Es ging inhaltlich um die Festlegung weiterer Schließungen und Absagen: In Kempen sind nun auch die Museen und die Stadtbücherei geschlossen. Die Büchereien bleiben auch in den anderen Kommunen im Ostkreis zu. Auch die Kreismusikschule bietet bis auf Weiteres keinen Unterricht mehr an. In Kempen, Willich, Tönisvorst und Grefrath sind Begegnungsstätten für Senioren oder Jugendtreffs, Sporthallen und -plätze geschlossen. Auch die Rathäuser sind für den Publikumsverkehr weitgehend dicht. Zuletzt hatte dies auch die Gemeinde Grefrath so beschlossen.