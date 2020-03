Corona-Pandemie : Junge Union bietet Nachbarschaftshilfe an

Die Junge Union Tönisvorst will älteren Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie helfen. Foto: JU. Foto: JU Tönisvorst

Tönisvorst Viele ältere und schwächere Menschen sind während der Corona-Pandemie auf Unterstützung angewiesen. „Wir wollen Einkäufe und andere Erledigungen im Alltag für sie übernehmen. So helfen wir der sogenannten Risikogruppe dabei, öffentliche Bereiche zu meiden“, teilt Michael Landskron, Vorsitzender der Tönisvorster Jungen Union (JU) mit.

Dass Tönisvorst eine Stadt der Ehrenamtler sei, in der Menschen sich unkompliziert gegenseitig helfen, drücke sich auch in der neu gegründeten Facebook-Gruppe aus, die Menschen in dieser aktuellen Situation unterstütze.

„Wir wollen jedoch auch Menschen außerhalb von Facebook eine Möglichkeit geben, sich zu melden. Hierzu haben wir das Portal ,Einkaufshelden’ entwickelt. Gesunde, jüngere Menschen und Hilfesuchende können sich auf die-einkaufshelden.de registrieren. Dort vermittelt die Junge Union dann die Nachbarschaftshilfe“, so die Tönisvorster JU. Es sei wichtig, dass Tönisvorster in einer solchen Situation zusammenhalten. „Das wollen wir unkompliziert möglich machen“, so Landskron. Darüber hinaus finden Freiwillige auf der Homepage einen vorausgefüllten Aushang für ihren Hausflur. So sollen auch Menschen aus der Risikogruppe erreicht werden, die sich nicht im Internet registrieren.