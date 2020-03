Tennisclub Grün-Weiß St. Tönis : Doris Hegger ist seit 80 Jahren Mitglied

St. Tönis Der Vorstand des Tennisclubs Grün-Weiß St. Tönis staunte nicht schlecht, als er sich in der Vorbereitung für die Jahreshauptversammlung mit den zu ehrenden langjährigen Mitgliedern beschäftigte: Sage und Schreibe seit 80 Jahren ist Doris Hegger nun Mitglied im Tennisclub.

Mit 14 Jahren trat sie dem Verein bei und blieb bis ins hohe Alter aktiv. Die Ehrung nahm die Vorsitzende Anke Mühlbeyer auf Wunsch der Seniorin bei ihr zu Hause vor, da sie leider nicht mehr so mobil ist. Bei Kaffee und Kuchen gab es viele Geschichten aus den Anfängen des Vereins zu erzählen. Auch nachdem sie nicht mehr selbst den Schläger schwingen konnte, blieb sie dem Verein treu und nahm rege Anteil am Clubgeschehen. Vereinbart wurde nun, dass ein Besuch der Jubilarin zu einem Medenspiel in der kommenden Saison organisiert wird.