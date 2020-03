Corona-Krise : Rollendes Diagnose-Zentrum startet Dienstag im Ostkreis

In vielen Städten in Deutschland werden derzeit für die Corona-Diagnose eigene Stützpunkte eingerichtet. Auch im Kreis Viersen soll ein Lkw mit einem Diagnose-Container verschiedene Standorte anfahren. Foto: dpa/Uwe Anspach

Kempen/Willich (rei) Der Kreis Viersen wird in Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten vom Dienstag an in einem rollenden Untersuchungszentrum Tests auf das Corona-Virus vornehmen. Fünf Tage in der Woche fährt ein Lkw mit einem Container drei verschiedene Standorte an.