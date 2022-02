Finanzbloggerin aus Tönisvorst : Celine Nadolny steht im Finale von Miss Germany 2022

Celine Nadolny freut sich, dass sie es ins Finale des „Miss Germany“-Wettbewerbs geschafft hat. Foto: Nadolny

Tönisvorst Bei ihrem Finalzeinzug hatte die 24-jährige Tönisvorsterin Freudentränen in den Augen. Nun freut sie sich auf das große Finale. Am Samstagabend tritt sie gegen zehn andere Finalistinnen an und könnte Miss Germany 2022 werden.

Celine Nadolny, die in Tönisvorst aufgewachsen ist, steht im Finale des „Miss Germany“-Wettbewerbs. Das Finale mit elf Finalistinnen steigt am Samstagabend in der Arena des Eurpoparks in Rust. Die zweite Teilnehmerin aus dem Kreis Viersen, Sarah Franssen aus Grefrath, ist im Halbfinale ausgeschieden.

„Vor dem Halbfinale war ich wirklich nervös, weil ich mich natürlich im besten Licht präsentieren und meiner Message nochmal den nötigen Ausdruck verleihen wollte. Aber das Feedback von allen war danach noch viel überwältigender: Mir wurde mehr als einmal gesagt, dass an mir vor allem geschätzt wird, dass ich so klar in meiner Mission bin, mit Finanzen, Altersvorsorge, Steuern und Unternehmertum ein so zentrales und für alle relevantes Thema nach vorne bringe und eben auch bereits bewiesen habe, dass ich die Ausdauer und die Schlagkraft habe, damit Menschen zu erreichen“, sagt die 24-jährige Celine Nadolny, die hauptsächlich als Finanz-Bloggerin arbeitet und mit ihrem Blog „Book of Finance“ bereits zahlreiche Preise gewonnen hat.

Das Halbfinale sei sehr nervenaufreibend gewesen, da der Server für das Publikumsvoting, das 20 Prozent der Bewertung ausmacht, wegen Überlastung ausfiel. „Meine Anspannung war am Siedepunkt“, so Celine Nadolny. „Gott sei Dank für mein kleines Herz und vor allem meine ganze Familie, die zu Hause an den Fernsehern live zugeschaut hat, wurde ich schon als Zweite genannt und hatte wahre Freudentränen in den Augen.“