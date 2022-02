Kurse im Kreis Viersen : Vielfältige Angebote für Schwangere, Eltern und Babys

Vor und nach der Schwangerschaft sind Dehnungsübungen wichtig. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Kreis Viersen Werdende und frisch gebackene Eltern stehen in Kempen, Willich, Tönisvorst und Grefrath nicht allein da. Für sie gibt es zahlreiche Angebote.

(biro/janj/jbu/msc/ure) Wenn sich Nachwuchs ankündigt, stehen die werdenden Eltern vor großen Herausforderungen. Aber auch, wenn das Baby geboren ist, gibt es viele offene Fragen. Wir haben exemplarisch einige Angebote von Vereinen, Institutionen und Dienstleistern in Kempen, Tönisvorst, Willich und Grefrath herausgesucht.

In Kempen:

Geburtsvorbereitung Für schwangere Frauen und ihre Partner werden 2022 im Haus für Familien „Campus“ in Kempen mehrere Geburtsvorbereitungskurse angeboten. Die Kurse leiten die Hebammen Laura Windbergs und Nadine Matthäus. Auskünfte und Anmeldung beim Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Kempen, Sandra Müller, E-Mail sandra.mueller@kempen.de, Telefon 02152 9173037. Sie ist auch Ansprechpartnerin für das Familiennetzwerk Kempen, das viele weitere Angebote und Kurse für Eltern und Kinder bereithält, etwa zu Wahrnehmung und Bewegung oder Rückbildung. Eine Übersicht finden Interessierte unter www.kempen.de, dort unter „Familie & Gesellschaft“ und weiter unter „Familiennetzwerk“.

Yoga für Schwangere Mit Pränatal-Yoga bei Henrike Albers sollen Schwangere eine Stunde Auszeit genießen können. Das Angebot ist für alle Trimester geeignet, bis zum Ende der Schwangerschaft können Frauen teilnehmen, so lange es ihnen gut tut. Ebenso bietet Henrike Albers Massagen für werdende Mütter an. Mehr zum Angebot unter www.henrike-albers.de, Telefon 02152 9913242.

Mami-Fitness und Babymassage In ihrer Elternschule Lepale bietet Jessica Bratfisch ein umfangreiches Programm für (werdende) Mütter und Babys, etwa Babymassage, Fitness mit Babybauch, Rückbildung mit und ohne Baby, Eltern-Kind-Kurse und einiges mehr. Schnupperstunden sind möglich. Mehr unter www.elternschule-lepale.de, Telefon 0160 91141985.

Sport und Schwimmen Unter dem Motto „Kurszeit für dich“ bietet Andrea Niederprüm unter anderem Sportkurse für Schwangere (in Kempen), Fitness mit Kinderwagen (in Grefrath-Oedt) sowie Babyschwimmen (derzeit in Nettetal-Kaldenkirchen) an. Mehr unter www.kurszeit-fuer-dich.de, Telefon 0171 5367817.

Baby und Kind Ein umfassendes Programm für (werdende) Eltern und Kinder bietet das Katholische Forum Krefeld-Viersen – unter anderem zu Geburtsvorbereitung, Hypnobirthing, Rückbildung, Körpererfahrung, Pekip oder Wahrnehmung und Bewegung. Kurse werden überwiegend in Viersen und Krefeld, zum Teil aber auch in Kempen und Willich angeboten, auch Online-Angebote gibt es. Mehr unter www.forum-krefeld-viersen.de.

In Grefrath:

Krabbeln und mehr Das Eltern-Kind-Zentrum Mum (Mutter und mehr) in Grefrath bietet für Eltern und Kinder unter anderem Kurse für Babymassage, Elternstart NRW, Mum-Fit, Kindertanz und mehr an, auch Krabbelgruppen gibt es. Mehr Informationen im Internet unter www.mum-grefrath.de oder Telefon 02158 800235.

In Tönisvorst:

Allgemeiner Sozialer Dienst des Kreises Viersen Der ASD ist eine Anlaufstelle, in der man zu den verschiedensten Fragen eine ergebnisoffene Beratung sowie konkrete Informationen zu staatlichen Hilfen erhalten kann: Angefangen bei einer schlichten persönlichen Krise über Erziehungsschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten, Trennungs- und Scheidungsfolgen wie Sorgerechtskonflikten bis zu Fragestellungen rund um Verwahrlosung, Kindesmisshandlung und sexuellem Missbrauch. Der allgemeine Soziale Dienst kann sogar mit einer „Super Nanny“ aushelfen. Der ASD ist an der Benrader Str. 9 in St. Tönis, Tel. 02151 9310610, zu finden.

Elterncafé Im Elterncafé des Familienzentrums Drei-Käse-Hoch an der Brucknerstraße 16 in Vorst sind alle herzlich willkommen. Egal ob Eltern, Großeltern, Nachbarn oder Freunde: Hier kann man gemeinsame Gesprächsthemen finden, Kontakte knüpfen oder einfach mal abschalten – jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 14.30 bis 16 Uhr. Das Familienzentrum bietet viele weitere Angebote für Eltern. Infos unter Tel. 02156 7242.

Rund ums Baby Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungsgymnastik, Baby-Fitness, Fitness-Gymnastik für junge Mütter, Becken-Boden-Training oder Babymassage bietet Geburtsvorbereiterin und Entspannungspädagogin Ulrike Hagen an. Infos unter Tel. 02151 701568 oder www.geburtsvorbereitung-toenisvorst.de.

In Willich:

Rund ums Baby Die Hebammenpraxis Willich musste verschiedenste Babykurse online an. Geburtsvorbereitung, Yoga für Schwangere, Rückbildungsgymnastik, Babymassage oder Babyfitness. Wenn neue Räume gefunden sind, auch wieder in Präsenz. Infos, Termine, Anmeldungen auf www.hebammenpraxis-willich.de.

Babyschwimmen Im Freizeitbad „De Bütt“ bietet Denise Bauer regelmäßig Schwimmkurse für Babys und Kleinkinder an. Das Schwimmen fördert bei Neugeboren eine bessere Atemfunktion, Motorik, Körperkontrolle und Balance. Weitere Infos unter www.stadt-willich.de/de/willichundich/babyschwimmen, Anmeldung unter 02154 949494.

Erste Hilfe Der Kinderschutzbund Willich bietet Erste-Hilfe-Kurse am Kind an. Es geht darum, wie man sich als Eltern bei Knochenbrüchen, Schock, Erkrankungen, Vergiftungen verhält, Kinder beatmet und erstversorgt. www.kinderschutzbund-willich.de/kurse/erstehilfe/

Elterncafé Im Begegnungszentrum Krumm gibt es montags von 9.30 bis 11.15 Uhr immer das Café Krümel als Ort des Austauschs für Eltern mit Kindern von null bis drei Jahren. Eltern lernen sich kennen und erhalten Tipps rund um den Familienalltag mit Kind. Derzeit ist eine Anmeldung erforderlich unter 02154 481508 oder familienbuero.willich@caritas-viersen.de.

Bewegung und Spiel Ebenfalls im Begegnungszentrum in Wekeln gibt es dienstags, mittwochs und donnerstags an Vormittagen die Eltern-Kind-Kurse. Es geht darum, die Entwicklung der Kinder spielerisch zu begleiten und Themen wie „Mein Kind will nicht schlafen“, „Es schreit viel“, „hat Allergien“, „Was soll es essen?“ „Wie bleibt Zeit für mich? Anmeldungen: siehe Elterncafé.

