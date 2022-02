20 neue Fälle im Haus Saulus in Grefrath : Zwei weitere Corona-Tote im Kreis Viersen

Kreis Viersen Zwei weitere Personen sind im Kreis Viersen an der Corona-Krankheit gestorben. Dabei handelt es sich um eine 87-Jährige aus Grefrath und eine 79-Jährige aus Viersen.

Dem Kreis Viersen wurden am Mittwoch, 15. Februar, 589 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt – 101 in Willich, 83 in Kempen, 46 in Tönisvorst und 26 in Grefrath. 20 neue Fälle werden aus dem Seniorenheim Haus Saulus in Grefrath gemeldet, jeweils einer aus dem Hubertusstift in Willich-Schiefbahn und dem von-Broichhausen-Stift in Kempen.