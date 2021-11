Karneval in Tönisvorst : Ein Prinzenpaar stellt sich vor

Tönisvorst Désirée Krohnen und ihr Partner Christoph Danowski werden in der kommenden Karnevalssession die Stadt Tönisvorst als Prinzenpaar vertreten. Ihre Proklamation ist am 11.11. um 19.11 Uhr im Marienheim in St. Tönis.

Warum wollten Sie Prinz / Prinzessin werden?

Christoph I: Weil ich den Traum meiner Partnerin erfüllen und unterstützen möchte.

Désirée I.: Seitdem ich Kinderprinzessin war, habe ich immer davon geträumt, auch die große Prinzessin zu verkörpern.

Haben Sie Erfahrung im Karneval? Und wenn ja, welche?

Christoph I: Ja, ich war in verschiedenen Vereinen. Ich habe die Funktion des Kommandeurs ausgeübt und bin jetzt aktiver Gardetänzer.

Désirée I.: Ja, ich habe Erfahrung: Seit 28 Jahren bin ich in der Karnevalsgesellschaft Nachtfalter.

Welches Karnevalslied hören Sie am liebsten?

Christoph I: Cat Ballou - Et Jitt kei Wood

Désirée I.: Kasalla - Immer noch da

Und zu welchem Lied müssen Sie einfach schunkeln?

Christoph I: Mickey Krause - Links Rechts

Désirée I.: De Boore - Rut sin de Ruse

In welchem Kostüm sieht man Sie zu Karneval, wenn Sie nicht im Prinzen-Outfit sind?

Christoph I: In meiner Gardeuniform oder in einem Showtanzkostüm. Als aktiver Karnevalist verkleidet man sich sehr selten.

Désirée I.: In meiner Uniform

Wenn es um Wurfmaterial geht: Was werfen Sie am liebsten?

Christoph I: Eine bunte farbenfrohe Mischung vieler Bonbons

Désirée I.: Ich werfe am liebsten Schokolade

Und was fangen Sie am liebsten selber auf?

Christoph I: Da ich immer im Rosenmontagzug mitlaufe und selber werfe, klappt das mit dem Fangen nur sehr selten

Désirée I.: Da ich immer auf einem Karnevalswagen stehe und selber werfe, kann ich nichts fangen

Was trinken Sie am liebsten?

Christoph I: Ein leckeres Kölsch

Désirée I.: Ein frisch gezapftes Alster

Wie werden Sie nach einer langen Karnevalsnacht wieder fit?

Christoph I: Ich mache die Nacht zum Tag, und es geht direkt weiter

Désirée I.: Mit einer kalten Dusche

Erzählen Sie uns bitte einen kurzen Witz!

Christoph I: Was macht ein Clown im Büro? Faxen

Désirée I.: Warum sollte man die Cola und Bier gleichzeitig trinken? Weil man dann kolabiert

Vervollständigen Sie bitte diesen Satz: Für die neue Session wünsche ich mir, dass …

Christoph I: ... für alle Prinzenpaare in dieser Session ihr Traum in Erfüllung geht