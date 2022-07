Zum Tod von Horst Trumm : Trauer um „Mister Prinzengarde“

Horst Trumm als Chef der Prinzengarde der Stadt Mönchengladbach: Von 2001 bis 2015 und noch einmal seit dem Herbst war er Vorsitzender. Foto: Trumm

Mönchengladbach Horst Trumm hat als Prinz und Chef der Gladbacher Prinzengarde Spuren wie nur wenige andere Karnevalisten in der Stadt hinterlassen.

Das Brauchtum ist voller Traditionen, und von vielen weiß man gar nicht mehr so genau, wie sie eigentlich entstanden sind. Dass das Prinzenpaar der Stadt Mönchengladbach in fast jedem Jahr ein eigenes Mottolied singt, ist so ein Brauch. Nur ist hier sehr gut dokumentiert, welche Tollitäten diejenigen waren, die den närrischen Hofgesang salonfähig machten: Horst und Hilde Trumm waren 1999/2000, in der Milleniums-Session des Jahrtausend-Wechsels, das Mönchengladbacher Prinzenpaar, das nicht nur die Herzen der ausgewiesenen Karnevalisten eroberte: als Prinz Horst I. und Prinzessin Hilde Niersia LIV (Niersia, die 54.). Dazu haben ihr fröhlicher, lockerer Auftritt und ein Lied beigetragen, das Hilde ihrem Horst zur närrischen Inthronisation selbst geschrieben und geschenkt hat: „Werr send dat Prinzenpaar von Jlabbach, werr haue kräftig op die Trumm ...“.

Horst Trumm war nicht nur wegen seines Gesangs eine Stimme im Mönchengladbacher Karneval, die gerne gehört wurde. Am Wochenende ist sie verstummt. Trumm ist an den Folgen seiner Erkrankung im Alter von 81 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht verbreitete sich in Windeseile in der Stadt.

Horst Trumm als Prinz: In der Session 1999/2000 war er mit seiner Frau Hilde das Prinzenpaar mit dem Hit „Werr haue kräftig op die Trumm“. Foto: Trumm

Trumm war ein Urgestein des Karnevals in der Stadt. Für die Prinzengarde der Stadt Mönchengladbach (das sind die Männer mit den rot-grauen Uniformen, im Gegensatz zu der Großen Rheydter Prinzengarde, die in schwarz-weiß auftritt) wurden die Trumms zu einem wahren Glücksgriff. Er war 14 Jahre, von 2001 bis 2015 ihr Vorsitzender, Hilde die fleißig arbeitende Seele im Hintergrund. „Ohne meine Hilde hätte ich das alles nicht geschafft“, sagte er einmal. Als es im Herbst vergangenen Jahres Turbulenzen um den Vorsitz der Garde gab, sprang Trumm mit 80 Jahren noch einmal als Chef ein. Noch in der vergangenen Woche kümmerte er sich um Orden für die anstehende Session. „Der Karneval war ihm bis zum Schluss wichtig“, sagt sein Freund und Wegbegleiter Friedhelm Kirchhartz von den Pulvermeistern der Prinzengarde. „Er ist ,Mister Prinzengarde‘ gewesen.“

Trumm und Kirchhartz kannten sich nicht nur gut von den Pulvermeistern. Ihr Weg verband sich durch die gemeinsame Zeit bei der damaligen NVV AG (heute NEW) und den Stadtwerken, wo Trumm im einstigen „E-Werk“ an der Voltastraße einst begann. Friedhelm Kirchhartz war der Vorstandsvorsitzende, Trumm Hauptabteilungsleiter für den gesamten Werkstattbereich des Energie-, Wasser- und Verkehrsversorgers. Er galt als „mächtigster Arbeitnehmer im Unternehmen“. Er war nicht Vorsitzender des Betriebsrates, aber die „graue Eminenz“ der Arbeitnehmervertretung des Verkehrs- und Energieversorgers der Stadt.