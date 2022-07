Fest in Hilden : Musketiere feiern Sommerfest in Innenstadt

Musketiere feiern Sommerfest in Innenstadt

Fest in Hilden

Die KG Musketiere laden zum Sommerfest an diesem Samstag, 2. Juli, ein. Foto: KG Musketiere

Hilden Nach zwei Jahren Corona-Pause feiert die Karnevalsgesellschaft Musketiere an diesem Samstag, 2. Juli, ab 12 Uhr, ihr großes Sommerfest auf dem Ellen-Wiederhold-Platz.

Nach langer Corona-Pause feiern die Musketiere am Samstag, 2. Juli, ihr Sommerfest auf dem Ellen-Wiederhold-Platz. Los geht es um 12 Uhr mit dem Alleinunterhalter Robert Rolih, der bis 15 Uhr zu sehen ist.

Die Hildener Traditionsgesellschaft Musketiere feiert in der nächsten Session ein närrisches Jubiläum: 5x11 Jahre. Sie stellt auch das Prinzenpaar. Stephanie Weidmann und Hans-Peter Kremer regieren ab November als Prinzessin Hildania Steffi II. und Prinz Hildanus HP I. die Hildener Narren.

Hans-Peter Kremer ist in Hilden kein Unbekannter: Der 50-Jährige leitet die Hildener Feuerwehr und hat den Karneval von Kindesbeinen auf erlebt und geliebt. Seine Mutter war aktive Büttenrednerin in verschiedenen Sitzungen und als Organisatorin im Kirchenkarneval im Düsseldorfer Süden tätig.

Prinzessin Steffi II. startet mit jecken 3x11 Jahren in die Session. Die Familie Weidmann ist eine karnevalistische Institution in Hilden: Ihr Urgroßvater Jakob Weidmann war Mitbegründer des Karnevalsausschusses Hilden und jahrelang Schatzmeister. Ihr Großvater Gerd Weidmann senior war der Karnevalsprinz der Session 1963/1964, Gründer der Prinzenruh im Jahr 1983 und ebenfalls in Vereinen aktiv. Ihr Vater Gerd Weidmann junior war der Karnevalsprinz der Session 2001/2002. Prinzessin Steffi selbst mischt seit 2003 aktiv bei den Hildener Musketieren mit.